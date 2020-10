Ribery non sarà dell’incontro: Via ad una coppia inedita

Sempre fuori Pezzella (problemi al piede infortunato nell’amichevole con la Reggiana tre settimane fa), Iachini deve rinunciare anche a Ribery: ieri palestra per la contusione alla caviglia di San Siro. Come scrive il Corriere dello Sport-Stadio, non ci sarà, salvo improbabile recupero in extremis. Al suo posto Vlahovic, con Kouame. Out anche Borja Valero (tutti convocati, comunque). Dell’attacco viola ha parlato il tecnico della Samp, Ranieri. “Ottimi potenziale offensivo e organizzazione, ma noi dobbiamo dimostrare di non essere quelli delle prime due giornate”.

