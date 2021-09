Ribery parte subendo un poker dal Torino, sconfitta anche per Agudelo contro l’Udinese. Clamorosa rimonta della prossima avversaria della Fiorentina. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Sono appena terminate le partite delle 15, che non hanno risparmiato sorprese ed emozioni. A partire da Cagliari, dove i sardi si sono portati sul doppio vantaggio salvo poi farsi rimontare dal Genoa. Alle reti di Joao Pedro e Ceppitelli hanno risposto Destro e Fares, quest’ultimo autore di una doppietta che ha fissato il punteggio sul 2-3.

Vittoria esterna anche per l’Udinese, che si è imposta 1-0 sul campo dello Spezia con il gol decisivo di Samardzic (mezz’ora per Agudelo). Trionfo totale infine per il Torino, 4-0 sulla Salernitana con reti di Sanabria, Bremer, Pobega e Lukic. Nei campani, in ottica Fiorentina, Ranieri è entrato al 46′ mentre Ribery ha trovato spazio solo al 67′ senza riuscire ad incidere.

La nuova CLASSIFICA della Serie A: Napoli 9, Inter, Udinese 7, Fiorentina, Lazio, Roma, Milan 6, Atalanta, Bologna, Sassuolo 4, Empoli, Venezia, Torino, Genoa 3, Sampdoria 2, Cagliari, Juventus, Spezia 1, Salernitana, Verona 0