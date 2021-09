Ribery, primo allenamento con la Salernitana: “Ho una voglia matta di giocare!”. E arrivano tanti messaggi a tinte viola – FOTO

L’ex calciatore della Fiorentina Franck Ribery, presentato nei giorni scorsi alla Salernitana, ha svolto quest’oggi il suo primo allenamento con i campani. Il francese ha postato su Instagram alcuni scatti della seduta, accompagnandoli con queste parole: “Il mio primo allenamento a Salerno. Adesso ho già una voglia matta di giocare la nostra prima partita insieme!”.

Da notare tra i commenti i messaggi da parte di Terracciano, Rosati, Aquilani e Toni che all’unisono mandano il personale in bocca al lupo a Ribery per questa sua nuova avventura in Serie A.