Ribery spinge per tornare in Serie A. Il punto sul francese

Sono passati quasi due mesi dall’ufficialità del mancato rinnovo di contratto di Franck Ribery da parte della Fiorentina. Il francese è tornato a Monaco per allenarsi e non ha certamente intenzione di smettere, ma è ancora senza squadra.

Secondo quanto riportato da Il Secolo XIX, l’ex giocatore viola vorrebbe tornare a giocare in Serie A e vorrebbe farlo alla Sampdoria. A Genova ritroverebbe Alberto Marangon, amico di Ribery ed ex team manager della Fiorentina tornato in blucerchiato nell’estate del 2020. Nei prossimi giorni potrebbero arrivare ulteriori sviluppi, ma la volontà del francese ad oggi è chiara e adesso toccherà al club di Ferrero decidere se accoglierlo o meno.