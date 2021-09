Ribery: “Vlahovic è come un fratello, l’ho aiutato nei momenti difficili. Sono il primo ad essere felice per lui”

SALERNO – Durante la conferenza stampa di presentazione con la Salernitana, Franck Ribery ha parlato dell’attaccante della Fiorentina Dusan Vlahovic: “Per me Dusan è stato come un piccolo fratello. È un giovane che mi ha ascoltato e sono il primo ad essere felice per lui. Ricordo anche i momenti duri che ha attraversato, io l’ho aiutato dandogli dei consigli su come comportarsi e come lavorare. Al campo si è sempre comportato egregiamente e questo secondo me è da ammirare”.