Ricardo Horta: “La Fiorentina è una grande squadra ma l’espulsione ha messo fine alla nostra strategia di gioco. Per passare il turno servirebbe un miracolo”

Il capitano dello Sporting Braga Ricardo Horta ha parlato dopo la sconfitta incassata nel playoff di andata in Conference League contro la Fiorentina in casa per 4-0: “Abbiamo giocato contro una grande squadra, la Fiorentina, e sapevamo che avremmo avuto un girone difficile. Dopo un primo tempo a mio avviso, equilibrato, abbiamo subito un gol da una rimessa laterale, che ha reso la partita molto difficile. Nel secondo tempo abbiamo cercato di reagire, siamo partiti bene, ma l’espulsione ha messo fine alla nostra strategia di gioco e la Fiorentina ha segnato altri gol”.

E prosegue: “Con un risultato di 4-0 e andando a giocare in trasferta, direi che ci serve quasi un miracolo per passare il turno ad eliminazione diretta, ma vedremo a partita in corso”.