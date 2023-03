Ricavi superiori al miliardo d’euro e ritorno all’utile sostanzioso, Diego Della Valle festeggia: “Ora siamo molto fiduciosi per il futuro del gruppo”

Il 2022 è stato un anno molto positivo per Tod’s, il gruppo che fa riferimento all’ex proprietario della Fiorentina, Diego Della Valle e all’ex presidente viola, Andrea. I ricavi nel 2022 hanno superato il miliardo di euro (+13,9% rispetto al 2021), mentre l’Ebitda è pari a 207,2 milioni, con un margine sui ricavi del 20,6% e risultato netto del Gruppo in utile per 23,1 milioni (contro una perdita di 5,9 milioni di euro del 2021).

Diego Della Valle può così festeggiare: “I ricavi del gruppo hanno superato il miliardo di euro, con una crescita di circa il 14% rispetto al 2021 e con risultati operativi molto migliori rispetto all’anno precedente. Buona crescita di tutti i marchi in tutte le categorie ed in tutte le regioni, esclusa la Cina per questioni legate al Covid. Pur in una logica di controllo dei costi e miglioramento di efficienza, la nostra politica di valorizzazione patrimoniale di ogni singolo marchio rimane l’obiettivo principale, insieme alla profittabilità del gruppo”.

DDV ha poi aggiunto: “Ci aspettiamo, ora che la struttura è pronta e gli investimenti necessari sono in corso, una crescita di fatturati nel medio periodo che ci dovrà procurare utili molto soddisfacenti. Considerando l’ottimo inizio di stagione nei nostri negozi e la solidità del portafoglio ordini per la prossima stagione, siamo molto fiduciosi sui risultati futuri del gruppo, pur in un contesto internazionale che resta incerto ed imprevedibile”.