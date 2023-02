Riccardo Fogli: “Ringrazio Commisso per aver portato la Fiorentina fino a questo punto. Non è vero che vuole solo far tornare i conti: spero sia felice di essere amato da Firenze”

Il cantante dei Pooh, nonché tifoso di fede gigliata, Riccardo Fogli, ha parlato a Radio Sportiva della vittoria della Fiorentina sul Torino in Coppa Italia, esprimendosi anche sul patron viola Rocco Commisso:

“C’è da stare attenti alla Cremonese, hanno fame di vittorie. Quando la Fiorentina gioca bene può vincere contro chiunque. Mi è davvero piaciuta la squadra di Italiano ieri. Quando perdiamo, sto male, ma quando si vince la giornata è sempre più bella.

E su Commisso: “Ha portato la Fiorentina a dov’è ora. Per gestire un club di calcio servono tanti soldi, non è facile. Io lo ringrazio e spero stia con noi per tanto tempo. Non è vero che vuole solo far quadrare i conti. Spero sia contento di essere amato da Firenze“.