Rice: “Con la Fiorentina dobbiamo svuotare il serbatoio per raggiungere qualcosa che resterà nella storia del West Ham”. Gli Hammers si apprestano a perdere la propria star per una cifra monstre

Il West Ham si appresta a perdere la propria stella Declan Rice dopo la finale di Conference League contro la Fiorentina. Il giocatore è al centro di clamorose manovre di mercato e la sua cessione dovrebbe fruttare al club qualcosa come cento milioni di sterline (115 milioni di euro circa).

Ma intanto il giocatore ha trovato il modo di parlare della finale di Praga: “Ci abbiamo pensato tutti. Il viaggio che abbiamo intrapreso per arrivarci e ora manca una partita al West Ham per sollevare un qualcosa che passerà alla storia”.

E poi: “Sono già stato in finale e ho perso. Penso che stiamo tutti sognando e lo stanno facendo anche i tifosi. Abbiamo il diritto di farlo, ma sta a noi compiere l’impresa. Abbiamo una squadra che ha già giocato in grandi partite e alcuni di noi hanno anche ottenuto grandi vittorie. Saremo pronti a tutto. È l’ultima partita della stagione e dobbiamo svuotare il serbatoio e dare assolutamente tutto per il club, per noi e per i tifosi“.

Infine: “Il mio obiettivo principale in questa stagione, finita la Coppa del Mondo, è stato quello di tirare fuori la squadra dalla battaglia per la retrocessione e vincere questo trofeo, il mio cuore è concentrato su questo. Il resto è solo speculazione”.