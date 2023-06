Rice: “La Conference sarebbe il trofeo più importante della mia carriera, faremo il possibile per vincerla. Abbiamo il fuoco dentro, voglio vedere i compagni sorridere e le nostre famiglie alzare il trofeo dopo la vittoria”

Il capitano del West Ham United Declan Rice ha parlato ai canali ufficiali della propria squadra in vista della finale di Conference League di domani contro la Fiorentina: “Ogni volta che indosso la maglia, so quanto è grande questa sfida. Questa sarà la partita più importante per il club da tanto tempo, quindi sarà un onore prendervi parte e speriamo di poter dare vita ad una notte storica per far gioire i nostri tifosi”.

“Penso che la sensazione dopo la sconfitta dello scorso anno contro l’Eintracht Francoforte sia difficile da dimenticare e che convive con te, soprattutto per come è andato il doppio confronto. Quest’anno quando abbiamo centrato la semifinale ci siamo limitati a dire: “Che opportunità!”. Abbiamo già fatto la storia centrando la finale ma ora c’è la possibilità di creare un’eredità in cui ogni singolo giocatore, l’allenatore e tutti i coinvolti saranno ricordati per sempre. Un’opportunità unica che dobbiamo cogliere”.

E ancora: “Finora il momento clou è stato la partita contro il Gent quando ho segnato dopo una cavalcata palla al piede. Quella partita la porterò con me per sempre. E’ stato uno dei più bei gol che abbia mai segnato. Poi però c’è stata anche la partita di ritorno contro l’Az Alkmaar. Loro erano davvero una buona squadra, vincere e andare in finale è stata davvero come superare un grande ostacolo”.

“Ora è una finale, quindi può accadere di tutto. E’ una partita di calcio e faremo tutto il possibile per vincerla. Sarebbe per me la più grande vittoria della carriera finora. Al 100%. Lo sarebbe per molti di noi. Vincere un trofeo europeo col West Ham innalzerebbe ogni giocatore ad uno status più alto all’interno del club per come verrebbe ricordato dai tifosi. Significherebbe tutto alzare il trofeo, il nostro è davvero un gruppo di bravi ragazzi”.

Infine ha concluso: “Abbiamo il fuoco dentro dopo la semifinale per vivere di nuovo serate come quella ed abbiamo l’opportunità di farlo. Ci sarebbero tante altre cose da aggiungere, ma io voglio soltanto vedere i miei compagni di squadra sorridere ancora e alzare il trofeo, vedere le nostre famiglie col trofeo dopo la vittoria. Abbiamo 90’ per farlo. E’ nelle nostre mani e dobbiamo spingere per riuscirci”.