Riconoscimento speciale per Italiano: l’allenatore della Fiorentina è il miglior tecnico del mese di maggio in Serie A

Premio speciale per l’allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano. La Lega Serie A ha valorizzato il lavoro del tecnico italo-tedesco, che ha portato la Viola a giocarsi due finali (una purtroppo persa), e gli ha assegnato il riconoscimento di Coach of the Month di maggio. Il premio sarà consegnato domani, in occasione di Fiorentina-Roma, penultima giornata di campionato.

Di seguito, un estratto del comunicato della Lega Serie A:

“Il premio è stato assegnato da una giuria composta da Direttori di testate giornalistiche sportive che hanno valutato i singoli allenatori in base a criteri tecnico sportivi e di qualità di gioco espresso dalle loro squadre, oltre che di comportamento/fair play tenuto durante le gare. Per il calcolo finale sono state considerate le giornate dalla 33ª alla 36ª della Serie A TIM 2022/2023“.