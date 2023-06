Ricordate Julian Alvarez accostato alla Fiorentina? Adesso l’argentino è campione d’Europa e vanta un record unico

Ricordate quando la Fiorentina era vicina all’acquisto di Julian Alvarez per sostituire Vlahovic? Incredibile, in 18 mesi, come si sia evoluta la situazione. L’attaccante argentino, da tempo tra i più promettenti del panorama mondiale, ha vinto la Champions League con il Manchester City (pur disputando zero minuti in finale contro l’Inter).

Il classe 2000, ora, può vantare un record unico. Julian Alvarez è il primo calciatore della storia a vincere un Triplete con il club e un Mondiale con la Nazionale nella stessa stagione. Prospettive decisamente più ambiziose rispetto a un trasferimento alla Viola.