Riecco la cara (in tutti i sensi) bottega Sassuolo, ma questa volta ne vale davvero la pena?

La storia (recente) lo insegna: se vuoi qualcosa dal Sassuolo basta pagare. Nessuno è incedibile, tranne chi non vuole andarsene e non c’è da dire che la Fiorentina in queste ultime finestre di mercato non abbia bussato alla porta dei neroverdi. La scorsa stagione in tre anno raggiunto Firenze da ex giocatori del Sassuolo: Lirola, Duncan e Boateng.

Prestazioni non entusiasmanti a parte, la società gigliata per portarli in maglia ha dovuto sborsare una cifra intorno ai 31 milioni di euro. Con Boateng partito dopo solo sei mesi, Duncan sul piede d’addio dopo un anno senza particolari emozioni e Lirola ancora incerto del suo futuro, per il futuro dell’attacco della Fiorentina si è parlato anche di Gianluca Scamacca. Il 21enne romano è attualmente in prestito al Genoa, ma il cartellino è della società emiliana. Il DS Carnevali ha già avvertito le pretendenti che sarà lui il futuro attaccante del Sassuolo per la prossima stagione. Dichiarazioni tattiche in vista del mercato? Può darsi, visto che sul giovane centravanti sembra esserci anche il Milan e altri top club.

Anche il Parma ci aveva provato per lui quest’estate, ma come ha rivelato il direttore sportivo crociato Carli, la società neroverde chiedeva per lui 20 milioni, quando ancora non aveva esordito nemmeno in Serie A. Poi il passaggio in prestito secco al Genoa, 11 presenze e due gol in questa prima parte di stagione. Buone prestazioni, ma ancora tanto da dimostrare. E verosimilmente il Sassuolo quella cifra chiesta in estate l’ha già alzata. Se qualcuno lo vuole lo deve pagare e tanto. Ma in questo momento, con un Vlahovic che sembra averci preso gusto, vale davvero la pena per la Fiorentina puntare su un profilo come quello di Scamacca a certe cifre?