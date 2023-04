Rifacimento del Franchi: La Fiorentina spinge per la modifica del progetto e per restare a Firenze

La Fiorentina sta seguendo con attenzione quella che possiamo chiamare la ‘partita del Franchi’.

Entro la fine del mese si saprà se la Commissione Europea avrà dato il via libera definitivo ai 55 milioni del Pnrr nella parte relativa ai Piani Urbani Integrati, fondi complementari ai 150 già sicuri e destinati alla ricostruzione del nuovo stadio. Il Comune si dice sicuro di essere in possesso di tutti i requisiti per il ricevimento di quei fondi.

Qualora arrivasse il via libera ai lavori, la Fiorentina sarebbe probabilmente costretta a giocare lontano da Firenze per le stagioni 2024/25 e 2025/26. Il club di Commisso, si legge sul Corriere dello Sport-Stadio, sta spingendo affinché il progetto posso essere modificato per consentire alla squadra di rinunciare al proprio stadio solo per un breve periodo.