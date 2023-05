Rifacimento del Franchi: Nardella incontra Fitto alla ricerca della piena copertura finanziaria. La gara va avanti, resta ipotesi ristrutturazione a lotti

Nuovo capitolo nella vicenda della ristrutturazione dello stadio Artemio Franchi. E’ andato in scena l’incontro tra il sindaco di Firenze, Dario Nardella, e il ministro per gli affari europei, le politiche di coesione e il PNRR, Raffaele Fitto.

Nardella è andato a Roma per cercare di trovare un piano che permetta di coprire per intero dal punto di vista finanziario, tutti i lavori previsti per lo stadio, consapevole comunque del fatto che non parte propriamente da zero, ma che c’è una buona base di 130 milioni circa. Perdere questi soldi sarebbe un grave errore secondo Palazzo Vecchio e quindi anche per questo motivo la gara va avanti ed è stata anche ipotizzata una ristrutturazione fatta a lotti.

Per ora non cambia neanche la road map: inizio dei lavori entro la fine 2023 e obiettivo finale di completamento della ristrutturazione nel 2026.