Rifinitura a Firenze per la Fiorentina con un unico assente. Sottil punta alla prima convocazione dopo mesi. VIDEO FN

Come sua consuetudine, la Fiorentina ha deciso di fare l’allenamento di rifinitura in vista del match di Conference League (stavolta giocherà contro lo Sporting Braga), non all’estero ma direttamente a Firenze, all’interno del centro sportivo Davide Astori.

Unico assente a questa seduta mattutina è il terzino destro Lorenzo Venuti (si trova in palestra con il preparatore), mentre è tornato regolarmente a disposizione Antonin Barak che aveva dovuto, in extremis, saltare la trasferta contro la Juventus.

C’è anche Riccardo Sottil che sta progressivamente rientrando in condizione ed è in attesa della sua prima convocazione dopo tanti mesi passati fuori dal campo.

Per quanto riguarda i giovani, l’unico presente è il centrocampista Alessandro Bianco.