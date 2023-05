Rifinitura per la Fiorentina: La buona notizia che arriva dal centro sportivo viola. E intanto Italiano mischia le carte

Allenamento di rifinitura per la Fiorentina in vista della finale di Coppa Italia di domani sera contro l’Inter.

E c’è subito una buona notizia che emerge dal centro sportivo Davide Astori: tutti i giocatori della rosa sono regolarmente presenti (tranne Sirigu per ovvie ragioni) e non c’è nessuna defezione dell’ultima ora.

Italiano si è divertito a mischiare i propri giocatori, quindi da questo allenamento non arriva alcuna indicazione in questo senso, anche se, come già anticipato, dobbiamo aspettarci una vera e propria rivoluzione rispetto a quanto visto domenica scorsa.