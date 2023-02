Rifinitura per la Fiorentina: Sirigu in permesso, Sottil prova a forzare e Commisso a bordocampo

Allenamento di rifinitura per la Fiorentina in vista della gara di ritorno dei play off di Conference League contro il Braga.

La formazione viola si è presentata all’interno del centro sportivo Davide Astori senza il portiere Salvatore Sirigu, che ha ottenuto un permesso per motivi personali.

Presente regolarmente Riccardo Sottil che sta provando a forzare i tempi anche perché ha voglia di recuperare un posto in squadra dopo essere rimasto fuori diversi mesi.

Ad osservare il gruppo a bordocampo c’è il presidente viola Rocco Commisso che tra non molti giorni ritornerà negli Stati Uniti.