Riganò: “A Firenze fischiati Baggio e Batistuta. Se Vlahovic ha chiesto quelle cifre deve essere pronto ai fischi”

A Radio Bruno ha parlato l’ex attaccante della Fiorentina Christian Riganò. Queste le sue parole sulla vicenda Vlahovic:

“Si vedeva che non c’era l’intenzione da parte di Vlahovic di firmare. Tutti i messaggi d’amore verso Firenze non hanno senso. Adesso la squadra deve essere messa al riparo dopo lo scoppio di questa bomba, è una cosa che deve riguardare la società e l’attaccante, non lo spogliatoio. A Firenze sono arrivati i fischi anche per Baggio e Batistuta, se è arrivato a chiedere 5-6 milioni all’anno deve essere pronto ai fischi. Prendere un attaccante potrebbe essere la giusta scelta, andrei su profili come Belotti“