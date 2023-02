Riganò: “Braga in salute, ma la Fiorentina se la gioca ampiamente. Ecco il tridente da schierare domani”

L’ex calciatore, tra le altre, della Fiorentina Christian Riganò è intervenuto a Radio Bruno Toscana per analizzare la situazione in casa viola: “La Fiorentina affronterà una squadra in salute, terza in classifica; detto ciò, tutte le partite vanno giocate e la Viola se la gioca ampiamente. C’è un piccolo vantaggio, ovvero partire in Portogallo all’andata”.

E aggiunge: “Bisogna analizzare l’andamento della partita nei 180 minuti. La squadra, purtroppo, è coinvolta in questo grave problema del gol, ma la partita è tutt’altro che impossibile. Cabral o Jovic?Vista la possibilità di giocare tanto negli spazi, proverei il tridente Gonzalez-Jovic-Ikoné”.