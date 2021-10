Riganò e l’ultimo sigillo viola in Laguna. Ma nelle ultime tre partite in A…

Venezia-Fiorentina ritorna ad essere giocata dopo 17 anni e mezzo di assenza. L’ultima volta che si è disputata, ad imporsi è stata proprio la squadra viola. Un 2-0 in Serie B, il 15 maggio 2004, con le firme di Vryzas e Riganò.

Le ultime tre partite giocate per la Serie A però non sono andate per il verso giusto per i gigliati, perché ci sono state tre affermazioni degli arancioneroverdi. Particolarmente doloroso fu il 4-1 subìto nella stagione 1998/99 quando la squadra allenata di Trapattoni era ancora in corsa per lo scudetto e un Recoba protagonista di quell’incontro con una tripletta.