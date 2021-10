Riganò: “E’ stato Vlahovic a mettersi in questa situazione. Sei a Firenze, hai un tifo meraviglioso al tuo fianco e ti offrono una vagonata di soldi, che pretendi di più?”

E’ un Christian Riganò molto diretto, quello che parla di Dusan Vlahovic. L’ex centravanti della Fiorentina, intervistato dal Corriere Fiorentino, spiega: “E’ stato lui a mettersi in questa situazione, non capisco i motivi della sua decisione. Offerte migliori? Non ci arrivo, mi spiace. Sei a Firenze, puoi avere la città con te, hai un tifo meraviglioso che non ti abbandonerà mai e ti offrono pure una vagonata di soldi: che pretendi di più?”.

Riganò torna anche sull’episodio del rigore che il serbo non ha calciato: “Se al posto suo lo avrei tirato? Certamente. Ammetto però che è molto facile parlare da fuori, poi nelle situazione bisogna trovarsi, stare in campo è un’altra cosa. Definirei la sua scelta onesta. Il bene della squadra viene prima di tutto e l’unica cosa che contava era che la Fiorentina facesse gol”.