Riganò: “Fiorentina a Salerno lenta e con poco movimento senza palla. Jovic? Perché lui viene massacrato e Cabral no?”

L’ex attaccante della Fiorentina Christian Riganò è intervenuto a Italia 7 per commentare il pareggio fra Salernitana e Fiorentina:

“La difesa di Italiano ha ballato non poco. I gol fatti invece la Fiorentina se li è dovuti sudare. La difesa non ha lavorato come reparto, e questa non è la prima volta. Ho visto una squadra lenta che fa poco movimento senza palla“.

E ancora: “Jovic? Ultimamente è stato preso un po’ di mira. Ma anche oggi Cabral ha toccato pochissimi palloni. Questo perché la squadra non produce situazioni pericolose per gli attaccanti. E Jovic poi viene massacrato, Cabral invece no. Ma non è colpa nè dell’uno né dell’altro. A questa squadra manca un piano B”.