Riganò: “Fiorentina, sei stata la mia fortuna. Torreira? Ma come si fa a non comprarlo?”

L’ex attaccante della Fiorentina Christian Riganò è intervenuto a Radio Bruno per parlare della sua avventura a Firenze. Queste le sue parole: “L’affetto che ho ricevuto da Firenze non lo dimenticherò mai, sono stato adottato dalla città. Ero un giocatore normale e sono stato messo tra i grandi. Non rimpiango nulla, sono felice della carriera che ho fatto. La Fiorentina è stata la mia fortuna. Anche i tifosi viola, in quel momento triste, avevano bisogno di attaccarsi a qualcuno”.

E su Torreira: “Meriterebbe il riscatto. Come si fa a non acquistarlo? Rimane però da capire cosa è successo con il procuratore”.