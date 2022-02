Riganò: “Il Sassuolo il suo campionato l’ha già vinto, bene che abbia vinto a Milano, magari si rilassano”

L’ex bomber viola, Christian Riganò ha parlato a Radio Bruno in vista della sfida di stasera della Fiorentina:

“All’andata fu una partita bella e spettacolare, con la Fiorentina che fece una rimonta incredibile. Sono due squadre che vogliono giocare a calcio. Sono contento che il Sassuolo abbia vinto a Milano così magari allenta un po’ la tensione, è un bene se sono ancora in festeggiamento. Loro il campionato l’hanno già vinto praticamente.

Italiano e Dionisi? C’è poco tatticismo in campo, c’è voglia di non aspettare più gli avversari e di fare la partita. Loro non si adeguano, facendola, come fa la Fiorentina, qualcosa si concede. Questa voglia di proporre ovunque porta dei risultati”.