Riganò: “La Fiorentina dovrebbe lottare sempre per l’Europa. Berardi? Se non è venuto vuol dire che non voleva muoversi”

L’ex bomber della Fiorentina Christian Riganò ha rilasciato alcune dichiarazioni al Pentasport di Radio Bruno, facendo punto sulla stagione viola e sui componenti della squadra. Ecco le sue parole: “Italiano è un ottimo allenatore e sa sfruttare bene tutti i giocatori, considerandoli allo stesso modo e facendo girare bene anche le riserve con un bel turnover. Il mancato arrivo di Berardi? Sarebbe stato un salto di qualità troppo ampio, un ulteriore passo in avanti sicuramente. Avrebbe permesso alla squadra di posizionarsi in una griglia di partenza per puntare all’Europa, ma il fatto che non sia venuto mi fa pensare che alla fine non volesse muoversi”.

E poi ha aggiunto: “La Fiorentina deve ogni stagione puntare minimo all’Europa League, una città come Firenze lo merita, così come i fiorentini. Dragowsky o Terracciano? Sono due ottimi portieri, per me è indifferente chi scende in campo: Terracciano ha dimostrato di poter essere molto competente e di meritarsi la maglia da titolare”.