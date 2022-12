Righetti: “Vi racconto di quando Mihajlovic stava per diventare un giocatore della Fiorentina”

L’ex storico segretario della Fiorentina Raffaele Righetti, attuale presidente onorario del Museo Fiorentina, ha ricordato di quando il compianto Sinisa Mihajlovic stava per vestire la maglia viola da giocatore. Di seguito le sue parole riprese da La Nazione: “Lo ricordo come una persona attivissima, ogni mattina faceva giri di campo prima di cominciare l’allenamento della squadra. Era un grande giocatore e per lui ho sempre avuto grande simpatia e ogni volta che veniva a Firenze con la Lazio, gli chiedevo quando sarebbe venuto a giocare alla Fiorentina, lui rideva e rispondeva che ci sarebbe venuto volentieri”.

E prosegue: “Nel 2001 Mihajlovic sfiorò davvero la maglia viola con Mancini che lo voleva a tutti i costi: “Mancini riuscì a convincerlo, lui venne anche ad allenarsi a Firenze, ma poi il contratto saltò”.