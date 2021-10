Rimettete subito i piedi per terra

Tralasciamo le parole quasi di prassi a difesa di una squadra ieri sera indifendibile, perché la Fiorentina di Venezia ce la vogliamo dimenticare tutti il più presto possibile. Non è vero che ha creato tanto, né che le mancava solo l’ultimi passaggio, a meno che per “ultimo” non si intenda quello che parte dai piedi di Terracciano. Per altro uno dei maggiori chiamati in causa dalla sterilissima manovra viola.

E’ vero invece che la formazione mandata in campo da Italiano ha lasciato interdetti e non poco, visto l’inesistente contributo offerto da Callejon (ormai una costante) ma anche l’assurda convinzione che Amrabat possa fare il regista. Evidentemente il marocchino è bravo a illudere un po’ tutti i suoi allenatori ma l’esperimento inizia a diventare stucchevole. La realtà è che la Fiorentina non può assolutamente permettersi di rinunciare a titolari come Torreira e Gonzalez. Diventa paradossale tenersi delle armi a gara in corso in partite dove poi si scende in campo disarmati.

Fin qui gli esperimenti e alcune scelte fuori dalle righe avevano sorriso a Italiano, lo stop di Venezia impone una rapida ridiscesa con i piedi per terra al tecnico e alla sua squadra: scelte più razionali, anche a costo di fare meno turn over.