Rimonta elettrizzante per l’Under 17 della Fiorentina e Rubino è sempre più capocannoniere del girone

Terz’ultima giornata per quanto riguarda il girone della Fiorentina Under 17, nella prima fase del campionato, quella che precede le finali nazionali: la squadra di Galloppa ha battuto in rimonta il Genoa per 3-2, con una rimonta davvero elettrizzante. Venturino e Sancinito avevano portato infatti sullo 0-2 la formazione rossoblù ma prima un rigore di Rubino e poi le reti del nazionale U17 Sadotti e una punizione allo scadere del solito Rubino hanno fissato il punteggio sul 3-2. La squadra viola ha sventato così il sorpasso ed anzi è tornata in vetta a quota 51, con un punto di vantaggio sulla Juventus: nel prossimo turno ci sarà proprio lo scontro diretto.