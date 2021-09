Rimpianto Amrabat per il Torino: “C’era l’accordo con la Fiorentina e il giocatore”

Il Torino è stato tra i protagonisti delle ultime ore di mercato, con tre acquisti (Praet, Zima e Brekalo) che hanno rinforzato la rosa di Ivan Juric. Secondo quanto riportato da Tuttosport, in casa granata c’è però un po’ di rammarico per il mancato arrivo di Sofyan Amrabat.

Anche perché – come si legge – nella giornata di lunedì il direttore sportivo Vagnati aveva trovato l’accordo sia con la Fiorentina che con l’entourage del giocatore per il cartellino. Alla fine però, dato che il Torino non è riuscito a cedere Rincon alla Sampdoria, la trattativa non è andata in porto e Amrabat resterà a Firenze almeno fino a gennaio.