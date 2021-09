“Rinascimento Italiano”: le vittorie dell’allenatore viola che vanno oltre il campo

Come si legge sulla Gazzetta dello Sport in edicola stamani, Vincenzo Italiano ha già ottenuto una vittoria importante a Firenze: riportare il divertimento. La Fiorentina gioca bene e diverte e l’entusiasmo ha contagiato anche il presidente e i tifosi. La vittoria con il Torino sì, ma un risultato che deriva dai tanti risultati ottenuti dall’allenatore viola: la permanenza dei serbi Milenkovic e Vlahovic, l’arrivo di Gonzalez, tre giocatori recuperati come Callejon, Benassi e Saponara. La società viola ha fatto il massimo sforzo per raggiungere questi obiettivi che l’allenatore viola voleva fortemente. Ma questo per Italiano, è solo l’inizio della sfida.