Rinaudo conferma la probabile partenza di Edoardo Pierozzi: “Dobbiamo sfoltire la rosa”

Oggi pomeriggio abbiamo riportato dell’interesse del Brescia per Edoardo Pierozzi, giocatore di proprietà della Fiorentina che a Palermo non sta trovando spazio. A confermare la probabile partenza del ragazzo, pur non parlandone direttamente ma facendo intendere la necessità di sfoltire la rosa, è stato proprio il direttore sportivo del Palermo Leandro Rinaudo: “Ci sono ragazzi che hanno avuto poco spazio – ha detto al Giornale di Sicilia – e dobbiamo fare delle scelte. In entrata puntiamo ad alzare il livello, in Serie B servono giocatori di corsa e intensità, ma prima dobbiamo fare uscire qualcuno”.