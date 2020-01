Rinnovo Chiesa: Una chiave di volta per accontentare tutte le parti prima degli assalti delle big

Chiesa-Commisso, l’obiettivo è quello di arrivare ad un accordo per il rinnovo. In vista soprattutto della prossima estate quando il n° 25 viola sarà una delle pedine più pregiate del calciomercato. La Fiorentina, secondo quanto scrive La Nazione, punta a prolungare il contratto dell’attaccante dal giugno 2022 a quello del 2024, spingendosi a offrire quattro milioni l’anno, parametrandolo a quello di Franck Ribery. Non è da escludere inoltre che sul contratto di Chiesa si vada a inserire una clausola rescissoria, che accontenti entrambe le parti, prima degli assalti di Juve e Inter.