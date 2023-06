Rinnovo e ritocco per allontanare Gonzalez da Premier e Liga: servirebbe una ‘follia’ di mercato per convincere Commisso a cederlo

E’ stato e, nelle intenzioni della Fiorentina, sarà un punto fermo della prossima squadra di Italiano: si ripartirà insomma ancora da Nico Gonzalez. L’argentino è stato già trattenuto a gennaio quando il Leicester aveva offerto 35 milioni e la stessa cifra non sarà sufficiente per convincere Commisso a lasciarlo andare. Secondo Calciomercato.com anzi, il presidente viola vorrebbe allungare e ritoccare il contratto dell’argentino per convincerlo della permanenza e per non farlo allettare da Liga e Premier League. L’unica carta per stuzzicare la società viola sarebbe un’offerta sopra i 40 milioni, la classica ‘follia’ di mercato.