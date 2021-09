Rinnovo Vlahovic, situazione in stallo. De Magistris: “Quest’estate andrà via”

A metà luglio, durante il ritiro di Moena, la società viola ha presentato all’entourage di Vlahovic una proposta di rinnovo: quattro milioni e mezzo a stagione (rispetto agli 800mila a stagione che percepisce ora) e intesa sulla clausola rescissoria intorno ai 60/70 milioni. Il serbo però ancora non ha rinnovato il contratto. In estate è stata respinta un’allettante e concreta offerta dall’Atletico Madrid, con il giocatore che ha ribadito la sua intenzione di restare in viola. La situazione è in stallo e difficoltosa. Se entro gennaio Dusan non rinnova, ai viola conviene trovare un altro grande attaccante e bloccarlo per la prossima stagione.

A riguardo ne ha parlato a TMW Radio il noto tifoso viola Gianni De Magistris, commentando lapidario: “Quest’estate Vlahovic andrà via”.