Rinunciare a un probabile Scudetto… per cosa? La strana scelta di Sirigu, ma il tempo potrebbe schiarirci le idee

Difficile credere che Salvatore Sirigu abbia lasciato Napoli, dove avrebbe potuto vincere uno Scudetto, per venire alla Fiorentina e ricoprire esattamente lo stesso ruolo. Per questo viene naturale chiedersi se, ed eventualmente quando, arriverà il momento per lui di difendere i pali viola. Portiere di coppa? Portiere di campionato per lasciare a Terracciano le partite decisive in Coppa Italia e in Conference? Per adesso una risposta possiamo solo ipotizzarla.

Occorre fare un ragionamento anche sul tipo di operazione che la Fiorentina ha imbastito per Sirigu, ingaggiandolo a titolo definitivo per sei mesi e con opzione per la prossima stagione. Ergo, la società viola non ha intenzione di utilizzarlo come un semplice rimpiazzo momentaneo di Gollini ma vuole tenersi la possibilità di puntare su di lui anche in futuro.

Intanto il posto da titolare di Terracciano non sembra in alcun modo traballare, anche perché Italiano ha più volte manifestato la sua stima per l’ex Empoli. Questo nonostante qualche errorino, l’ultimo contro il Bologna sul gol di Posch, e un rendimento in generale sufficiente ma non straordinario. Di fronte alle difficoltà difensive della Fiorentina, forse servirebbe un portiere in grado di fare qualcosa in più. Può esserlo Sirigu? Chissà se avremo la possibilità di scoprirlo.