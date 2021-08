Ripa: “Commisso non ha necessità di vendere Vlahovic, ma che Fiorentina vuole? Se parte il serbo, tutto su Kean”

Roberto Ripa, ex calciatore e poi dirigente della Fiorentina ha parlato a Radio Sportiva del futuro di Dusan Vlahovic e non solo: “Il presidente Commisso aveva fatto capire che Vlahovic sarebbe rimasto un altro anno per iniziare il nuovo corso con mister Italiano, ma ora le cose sembrano cambiate. La situazione economica della Fiorentina è solida, non c’è alcun bisogno di vendere.

Rischia di arrivare una vera e propria proposta indecente però, con molti soldi in gioco. Molto dipenderà da ciò che vuole fare Commisso e quale dimensione vuole dare alla Fiorentina. A 3 giorni dalla prima di campionato si rischia di perdere la punta di diamante, i tempi sono stretti ed oggi bisogna essere pronti per queste situazioni. Per il dopo Vlahovic? Belotti è forte ma punterei su Kean, ha esperienza a livello internazionale. Scamacca invece ancora deve dimostrare tanto”.