Ripa: “Italiano è stato importante dal punto di vista emozionale fin da subito. Adesso ci sono certezze dal punto di vista del gioco e a livello corale”

L’ex dirigente della Fiorentina Roberto Ripa ha commentato a Radio Sportiva il gioco della squadra viola visto fino ad adesso:”Italiano ci credeva fin dall’inizio, dopo quattro partite tutto ha cominciato a cambiare. Il grosso lavoro del mister è stato dal punto di vista motivazionale e di dare certezze dal punto di vista di gioco”

Sui recuperi di alcuni giocatori si è espresso così: “Questa è la nota più importante. Bonaventura sta facendo la differenza tra le linee, ma i recuperi sono tanti: ieri mi è piaciuto molto anche Quarta. E’ proprio la squadra ad essere cresciuta”.

E sulla possibilità di centrare l’Europa aggiunge: “La squadra sta facendo bene e non casualmente. E gli interpreti non sono fondamentali è proprio un discorso corale… Ieri nessuno ha indovinato la formazione. La Fiorentina fa bene a giocare partita dopo partita anche se la partita di martedì è già importante. Inter? Resta favorita per lo scudetto”.