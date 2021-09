Ripa: “Nico Gonzalez è il miglior acquisto della Serie A. E’ un bene che la Fiorentina non abbia preso Berardi: vi dico il motivo”

L’ex team manager della Fiorentina, Roberto Ripa, è intervenuto a Lady Radio: “A Firenze l’aria è cambiata e per ora i risultati fanno ben sperare: io l’ho sempre detto che dalle nostre parti la squadra deve far divertire i tifosi. Italiano va proprio in questa direzione, come capimmo già dalla conferenza di presentazione. Nico Gonzalez per me è l’acquisto più importante del campionato italiano. Berardi? Ha dimostrato di essere un calciatore importante, ma per me è meglio che non sia arrivato perché si sarebbe alzata troppo l’asticella. Negli ultimi due anni è stato fatto poco, adesso va ricominciata la scalata alla vetta. Il mercato è stato importante, ma con Berardi la Fiorentina avrebbe dovuta provare per forza ad arrivare in Europa: così invece, ci saranno meno pressioni”.

Continua così Ripa: “Odriozola? Ottimo giocatore in entrambe le fasi: ha molta spinta ed è molto gravo. Lo conosco dai tempi della Real Sociedad: a Madrid ha giocato poco, ma a Firenze si può rilanciare. Quarta? L’altezza, come dimostra Cannavaro, non è un problema. Per me è stato il miglior difensore della Fiorentina nella passata stagione: oltre a lui, anche gli altri centrali sono di buon livello”.