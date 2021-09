Ripa: “Odriozola è perfetto per Italiano, lo vedremo spesso a fondo campo. Se è solo in prestito non conta ora…”

Ospite a Radio Bruno, l’ex difensore viola Roberto Ripa ha commentato il buon avvio di campionato della Fiorentina: “E’ una squadra ritrovata perché ha trovato delle certezze, poi possono arrivare momenti difficili però la squadra rimarrà compatta, come è rimasta a Roma. Le certezze a cui aggrapparsi sono i principi di Italiano ovviamente. A Firenze non si può prescindere da un atteggiamento propositivo e questo Vincenzo lo sa, che è bravissimo a cementare il gruppo, ripescando persone come Duncan ad esempio, da cui avrà ricevuto determinati segnali”.

Poi una battuta su Odriozola, all’esordio sabato scorso: “Secondo me è un giocatore che sposa la filosofia dell’allenatore, la proposizione, per cui lo vedremo molte volte arrivare fino in fondo. Questo è un vantaggio per il gioco di Italiano, deve lavorare ancora un po’ sulle diagonali, per l’altezza può stare tranquillo perché ha vicino un gigante come Milenkovic. Negli ultimi anni lui si è allenato con grandi campioni e questo è importante. Poi la formula con cui è arrivato è secondaria, la Fiorentina aveva una lacuna e l’ha colmata con lui”.