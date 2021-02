Riprovaci ancora Gila. Al via la seconda avventura a Siena: “Fiorentina? Non ci sono stati contatti”

Riprovaci ancora, Gila. Dopo l’esonero dall’ACN Siena l’ex bomber della Fiorentina è tornato sulla panchina bianconera. Oggi, si è ripresentato ed ha detto: “Sono emozionato come quando sono arrivato quest’estate, per me è come se fosse il primo giorno di scuola. Tutto quello che è passato non conta nulla, da oggi dobbiamo ricominciare a pedalare, a ritrovare un’anima dentro lo spogliatoio e in campo. Da oggi al 6 giugno, ogni giorno, serve qualcosa in più per migliorare la classifica”

Gilardino era stato cacciato da primo della classe, ora il Siena è ottavo a -7 dalle prime. “Non sono uno che parla molto, ho cercato di riattivare subito i valori e riattivare la squadra. E’ come se non ci fossimo mai lasciati, li ho caricati – ha aggiunto Gilardino – bisogna riallinearsi tutti”

E sulle voci di un eventuale passaggio alla Fiorentina per entrare nello staff tecnico: “No no, non è una voce esistita. Non ci sono stati contatti”.