Rischiatutto Vlahovic: il mancato rinnovo gli fa perdere cifre importanti

Dusan Vlahovic ha deciso di giocarsi tutto scegliendo di non rinnovare il contratto con la Fiorentina. La sua avventura a Firenze, dopo il comunicato della società viola, sarà caratterizzata da una forte pressione: il serbo dovrà continuare a segnare per non dare il via ai mugugni della tifoseria. Perdere il posto sarà difficile, vista l’assenza di alternative che non siano Kokorin.

Vlahovic guadagna oggi 800mila euro all’anno, circa 65mila al mese. Il nuovo contratto gliene avrebbe fatti guadagnare circa 350mila ogni trenta giorni: questo significa anche che da subito il giocatore perderà circa 300.000 euro al mese. In caso di cessione a gennaio, come riportato dal Corriere dello Sport-Stadio, il serbo perderebbe in totale 600mila euro: se l’addio dovesse essere rimandato all’estate, i milioni persi sarebbero due.