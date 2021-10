Riserva a chi? Borja Mayoral e una stagione da 17 reti che può ingolosire la Fiorentina VIDEO

Si dice quel che si vuole di Borja Mayoral ma uno che mette insieme 17 reti (10 in campionato e 7 in Europa League) non può essere considerato una vera e propria riserva. Capacità della Roma nel trovare la scorsa stagione un attaccante in grado di non far mai rimpiangere Dzeko, viste le bizze del bosniaco e le possibilità di addio poi concretizzate nell’ultima estate.

Eppure la Roma ha preferito puntare su Abraham e Shomurodov con l’arrivo di Mourinho e lo spagnolo è finito nel dimenticatoio, con appena 2 piccoli spezzoni. Per la Fiorentina un’occasione che potrebbe ingolosire non poco per il mercato di gennaio, dato che il suo prestito nella capitale scadrà nel giugno 2022.