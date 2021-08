Rispunta la suggestione Politano. E Montiel può rappresentare la contropartita per arrivare a Messias

La Fiorentina in questi ultimi giorni di mercato è alla ricerca di un esterno d’attacco, e oltre ai nomi di Berardi, Orsolini e Plata torna anche quello di Matteo Politano del Napoli. Secondo Tuttosport infatti la dirigenza viola starebbe valutando il nome del giocatore in forza ai partenopei in attesa di capire la fattibilità della trattativa per Berardi.

Sempre secondo il quotidiano la Fiorentina resta in corsa anche per Junior Messias, per il quale il Crotone ha fissato il prezzo a 10 milioni. I viola potrebbero però inserire nell’affare una contropartita gradita, ovvero il classe 2000 Montiel. Nel frattempo, la caccia all’esterno prosegue anche in Argentina. Il dirigente viola Burdisso continua infatti a tenere d’occhio Facundo Farias del Colon.