Rissa a fine partita: Arriva il Daspo (lungo) per i due fratelli di Viviano

Quattro persone, un dirigente e tre tifosi, sono stati raggiunti da altrettanti Daspo emessi dal questore Maurizio Auriemma. Tra questi quattro ci sono anche due fratelli dell’ex portiere della Fiorentina, Emiliano Viviano, vale a dire Emanuele, direttore sportivo del Montespertoli, e Marco, non tesserato.

Ai quattro è arrivato questo provvedimento per “comportamento violento e antisportivo” in seguito alla rissa che si è verificata sulle tribune del Molino del Ponte al termine della partita tra Montespertoli e Fucecchio, valida per il campionato di Eccellenza Toscana.

Il Daspo più lungo se l’è preso il dirigente gialloverde che dovrà restare fuori dagli impianti sportivi per due anni. Per gli altri tre lo stop invece è di un anno.