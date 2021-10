Ristic non risponde alla Fiorentina ma alla Juve sì: l’incontro ripetuto per Vlahovic

Con la Fiorentina la rottura definitiva dei rapporti è stata ormai sancita, a differenza che con altri club in cui l’entourage vorrebbe mandare Vlahovic. Quello che riporta Tmw è un incontro, non il primo per altro, andato in scena tra i procuratori dell’attaccante serbo e la Juventus. E dire che Ristic alle chiamate viola ha ormai smesso di rispondere, un atteggiamento diverso evidentemente da quello messo in atto verso il club bianconero, che il suo interesse in modo più o meno velato lo sta dimostrando. La speranza della Fiorentina ovviamente è quella di riuscire a cedere il calciatore all’estero, prima che arrivi lo svincolo.