Ritardi nella costruzione del Viola Park: Ritiro estivo in dubbio, la Fiorentina valuta ipotesi Montecatini

I lavori per la costruzione del centro sportivo della Fiorentina, denominato Viola Park, non stanno seguendo il cronoprogramma previsto. Ci sono ritardi (questa volta non causati dalla burocrazia) che stanno mettendo in discussione anche lo svolgimento del ritiro estivo nel nuovo impianto.

La Fiorentina spera che questa situazione possa cambiare e possa evolversi in meglio, ma intanto vengono già valutate ipotesi alternative, come quella di far svolgere il ritiro nella vicina Montecatini.

Già in passato la squadra viola aveva richiesto ospitalità alla località termale per completare la preparazione estiva o per fare allenamenti lontano da Firenze quando la situazione in città non era ideale.