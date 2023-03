Ritiro al Viola Park per la Fiorentina: Per i giocatori tutto OK, a rischio le attività collaterali. Comune e club viola, è una corsa contro il tempo

Il ritiro della Fiorentina la prossima estate si farà al Viola Park a Bagno a Ripoli. E’ stato proprio lo stesso presidente viola Rocco Commisso, prima di partire per gli Stati Uniti, a sciogliere le riserve ed eliminare dal tavolo qualsiasi piano B.

Probabilmente il centro sportivo non verrà completato per quel periodo dell’anno, ma sarà in grado di ospitare la squadra e di farla allenare nel miglior modo possibile. Ad essere a rischio, si legge stamani su La Repubblica, saranno invece le attività collaterali pensate dalla società per intrattenere i tifosi. Dai ristoranti alle aree eventi è una corsa contro il tempo.

Nelle prossime settimane sarà la Fiorentina a comunicare il cronoprogramma dell’inaugurazione e di eventuali eventi sulla base dell’andamento dei lavori.

Nel mentre, il Comune di Bagno a Ripoli, realizzerà il parcheggio provvisorio da 200 posti per permettere di poter usufruire dell’impianto.