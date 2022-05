Ritiro estivo della Fiorentina: Ecco le date. Un programma che non è destinato a cambiare nemmeno con l’Europa

A Moena è (quasi) tutto pronto per accogliere la Fiorentina per il decimo anno consecutivo di ritiro. Infatti la squadra viola, anche nella prossima estate, sarà in Trentino per il ritiro estivo in vista della stagione 2022-2023, ospite della Fata delle Dolomiti dal 10 al 24 luglio 2022.

Due settimane di ritiro moenese, ancora una volta. È dal 2012 che la Fiorentina prepara la stagione calcistica in Val di Fassa, da quando ancora c’erano i Della Valle alla guida e Vincenzo Montella allenatore. Di acqua sotto i ponti, da allora, ne è passata. Ma la sede del ritiro estivo viola non è cambiata.

Così, eccetto la parentesi del 2020 dove l’ha fatta da padrone il Covid e la società ha rinunciato alla preparazione estiva in alta quota, la Fiorentina e Moena non si sono più lasciate. E il centro sportivo Benatti sarà sempre la sede delle sedute di allenamento della squadra di Vincenzo Italiano. La domanda, però, nasce spontanea: e se la Fiorentina dovesse entrare in Europa, è previsto un ritiro anticipato? La risposta, ad oggi, è no.