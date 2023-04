Ritorni a FN: “La determinazione di Kayode mi ricorda quella di Chiellini. Lucchesi giocatore di livello, certi gol non li fai per caso. E poi Sene, Deli, Italiano… Vi racconto il mio lavoro con la Fiorentina”

Sotto la gestione Commisso la Fiorentina ha dimostrato di puntare molto sul suo settore giovanile e, non a caso, i risultati sono arrivati con costanza. Dai più piccoli fino alla Primavera di mister Alberto Aquilani, che per il quinto anno consecutivo si giocherà martedì la Coppa Italia dopo aver vinto le precedenti quattro. Tra i protagonisti della squadra ci sono Michael Kayode, Fallou Sene e Lorenzo Lucchesi, tutti giovani talenti viola gestiti dalla Vigoglobalsport di Claudio Vigorelli.

Per parlare del loro percorso in viola e del loro futuro, Fiorentinanews.com ha contattato Andrea Ritorni, dal 2021 Chief Scouting per la scuderia di Vigorelli, tra le più importanti del panorama italiano. In passato Ritorni è stato anche scout per società come Livorno, Cesena, Spezia, Juventus, oltre a Youth sector manager al Siena e Chief Scouting per il centro Italia alla Salernitana.

Tra i giovani che si stanno mettendo in mostra anche con Italiano in Prima Squadra c’è Michael Kayode. Si allena spesso con i grandi, le prime convocazioni, la Nazionale… Ci parli di questo ragazzo.

“Ho portato Kayode a Firenze dal Gozzano due anni fa. È stata una scommessa che abbiamo fatto con Angeloni e la Fiorentina e sta diventando quello che doveva essere, cioè un grande giocatore. Indipendentemente dall’umiltà, dalla dedizione, dalla voglia che mette nel suo lavoro, ha tutte le prerogative per arrivare. In questo, il ragazzo mi ricorda Chiellini, con cui ho avuto a che fare con la sua carriera. Se un giocatore come Michael viene fuori, è perché avevamo visto bene, Angeloni ha scommesso bene con noi e lo staff di Aquilani è stato altrettanto bravo. Con lui come tanti altri giocatori. Nel corso di questa stagione è stato cercato da squadre tedesche e inglesi. Non so se partirà in ritiro con la Fiorentina in estate o sarà ceduto in prestito per farsi le ossa. Valuteremo insieme alla società”.

Reduce da un gol stratosferico contro il Bologna, gestite anche Lorenzo Lucchesi, difensore ormai perno della Fiorentina Primavera.

“Lucchesi lo abbiamo preso da poco, è un grande difensore. Ha avuto sfortuna con l’infortunio che ha avuto, ma si sta riprendendo bene. È un giocatore di livello e si sta contraddistinguendo alla grande nella Primavera viola. Basta guardare il gol che ha fatto contro il Bologna, certe cose non le fai per caso. Il suo futuro? È un classe 2003 e il discorso è lo stesso che per Kayode: insieme alla Fiorentina in estate troveremo il percorso migliore per la sua crescita”.

C’è poi un bel prospetto nell’attacco di Aquilani come Fallou Sene. Che ne pensa di questo ragazzo?

“Ha le carte in regola per diventare un bell’attaccante, nonostante debba ancora maturare sotto diversi aspetti. Fisicamente è messo molto bene e ha un bel fiuto per il gol, oltre ad essere duttile. Ha rinnovato con la Fiorentina lo scorso anno”.

La Vigoglobalsport gestisce gli interessi anche di ragazzi viola più giovani come Lapo Deli e Moné Italiano.

“Deli è un classe 2006. Sono sicuro che farà un percorso lungo perché ha il dna da giocatore. Recentemente doveva andare in nazionale, ma ha avuto un problema di tonsillite e si è dovuto fermare. Italiano (classe 2005 ndr), invece, è arrivato anche lui dal Gozzano. Inizialmente ha fatto fatica a entrare nel mondo dei professionisti, ma pian piano sta venendo fuori e questo è un grande merito della Fiorentina. Su di lui ci sono tante squadre di Serie D e Primavera 1 che lo vorrebbero per il prossimo anno, ma è un giocatore del club viola”.